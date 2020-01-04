شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع 5 % والان نبدء بالتفاصيل
وصعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية نبأ الضربة، قائلة إن سليماني كان يضع خططا لمهاجمة الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.
وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأمريكي وزاد 0.5% في أحدث سعر له.
يُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر؛ نظرا لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.
وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو.
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