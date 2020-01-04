شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز 1 % إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

قفزت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر أمس الجمعة مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط، وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية، وكان مرتفعا 0.8% إلى 1540.80 دولار للأوقية، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

يعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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ودعم المعدن الثمين انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8% إلى 18.17 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4% مسجلا 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز 3%.