شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز 1 % إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
يعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
ودعم المعدن الثمين انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين، الذي يعتبر ملاذا آمنا، وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8% إلى 18.17 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4% مسجلا 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4%.
وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز 3%.
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