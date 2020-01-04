شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي، ليسجل قراءة أقل من تقديرات المحللين.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، أمس الجمعة، عن أن المعروض النقدي في منطقة اليورو (إم 3) نما بنسبة 5.6% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي بعد أن سجل ارتفاعاً بنحو 5.7% في الشهر السابق له بعد التعديل. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سينمو 5.7% في الشهر الماضي. وبحسب البيانات، بلغ معدل النمو السنوي للقروض الممنوحة للأسر 3.5% في نوفمبر، دون تغيير عن الشهر السابق له. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن قروض الأسر سوف تنمو 3.6% خلال الشهر الماضي.
فيما سجلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية نمواً 3.4% في شهر نوفمبر على أساس سنوي مقابل ارتفاع 3.8% في الشهر السابق له.
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