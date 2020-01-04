الاتفاقيات والعقود طويلة الأجل تحقق توازن أسواق الطاقة في 2020

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كان إنتاج الصخر الزيتي العامل الأكثر ضغطاً وتأثيراً في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2019، وكان له بالغ الأثر في عرقلة استقرارها ونموها والوصول إلى الأهداف المرجوة، وذلك على الرغم من محاولات كبار منتجي النفط دعم هذه الأسواق على المدى الطويل، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وروسيا اللتان تحاولان الحفاظ على متوسط أسعار يتجاوز 60 دولاراً للبرميل خلال عام 2020.

وشكلت مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي وما رافقه من تقلبات على الطلب عامل ضغط آخر على خطط واستراتيجيات المنتجين وجميع محاولاتهم في استقرار أسواق النفط الكبرى، كما أنها أثرت في خطط النمو والازدهار لدى الأخيرة.

وأكد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي على أن كافة خطط واستراتيجيات النمو والاستقرار لاقتصادات منتجي أوبك لن تحقق نتائجها المستهدفة دون تنفيذ اتفاقيات طويلة الأمد مع كل من الصين والهند، لاسيما الأخيرة التي يتوقع نمو الطلب لديها بنسبة لا تقل عن 30% حتى عام 2035.

وذكر تقرير نفط الهلال أن الحاجة إلى إبقاء أسعار النفط مرتفعة مسألة مهمة جداً بالنسبة للمنتجين ضمن أوبك خلال العام الجديد، فيما تظهر مؤشرات أسواق النفط العالمية إمكانية تحسن أسعار النفط لتصل إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2020.