نشاط المصانع في كندا ينمو بأبطأ وتيرة في 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الخميس أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في كندا نما في ديسمبر/‏ كانون الأول بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر مع تراجع طلبات الشراء الجديدة وفتور معنويات الشركات.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع في كندا الذي تصدره مؤسسة (آي اتش إس ماركت) إلى 50.4 في ديسمبر/‏ كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/‏ آب، من 51.4 في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع.

وانزلق مؤشر طلبات الشراء الجديدة إلى الانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس/‏ آب مع هبوطه إلى 49.5، من 51.6 في نوفمبر/‏ تشرين الثاني. (رويترز)