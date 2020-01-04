شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات السفر الأكثر توصية في عام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إذا كان السفر إلى وجهات ساحرة ومتنوعة ثقافياً على قائمة مهامك للعام الجديد؛ لتكن هذه اللائحة نقطة مرجعية لك. واستعرضت شبكة «سي إن بي سي» مجموعة من قوائم أفضل الوجهات التي أصدرت هذا العام، واستشارت عدداً من خبراء القطاع؛ لتقديم نصائح عن أفضل الأوقات لزيارة وجهة معينة، والأسباب التي تدفع الناس للسفر هناك.

وفي حال خططت للانطلاق في رحلة، فمن غير المرجح أن تكون وحيداً؛ حيث وجدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها وكالة «أيه أيه أيه السياحية» أن ربع الأمريكيين يخططون لقضاء عطلة خارج البلاد خلال الشهور ال18 المقبلة، وخاصة إلى وجهات أوروبية شهيرة؛ مثل: روما ولندن ودبلن وباريس، إضافة إلى مناطق دافئة الطقس في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.

إليك في هذا السياق مجموعة من الوجهات التي نوصي بزيارتها خلال العام الجديد:

الولايات المتحدة

يمكن أن تكون إجازتك مقيدة بإجازات المدارس أو موسم العمل، ولكن إذا كانت ميزانيتك السياحية محدودة في عام 2020، فمن المستحسن أن تفكر في السفر خلال الشتاء؛ ذلك لأن معظم التذاكر لمدن الولايات المتحدة الكبرى تكون عند أدنى متوسط سعري لها في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط؛ وذلك وفقاً لكيلي ساندرلاند، خبير اتجاهات السفر في موقع «هيب مانك».

سالزبورج

اختارت مجلة «لونلي بلانيت» مدينة سالزبورج النمساوية؛ لتكون المدينة رقم واحد في قائمتها لأفضل وجهات السفر لعام 2020، والتي جاءت فيها واشنطن العاصمة في المركز الثاني، والقاهرة في المركز الثالث.

وقال كيري ووكر، المحرر في المجلة: «إن مهرجان سالزبورج الغنائي والثقافي، والذي يعقد بين 18 من يونيو/حزيران وال30 من أغسطس/آب، سيحتفل بعامه المئة العام المقبل، وسيكون وليمة دسمة لمحبي الدراما والأعمال الأوبيرالية والموسيقى الكلاسيكية».

بوتان

تصدرت بوتان قائمة بلدان «لونلي بلانيت» التي تنصح بزيارتها خلال العام الجديد، في حين احتلت إنجلترا المركز الثاني، ومقدونيا الشمالية في المرتبة الثالثة.

وقال جو بيندلوس، المحرر في المجلة: «هنالك عشرات الدول التي تتنافس على لقب الفردوس المفقود، إلا أن بوتان تتمتع بمواصفات تؤهلها لانتزاع هذا اللقب بجدارة». ويتنوع المشهد الطبيعي في البلاد بين السهول شبه الاستوائية في الجنوب، إلى مرتفعات جبال الهيمالايا في الشمال؛ حيث توجد قمم تتجاوز 7 آلاف متر.

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وتصدرت بوتان أيضاً قائمة موقع «روث جايدز» البريطاني لأفضل أربع دولة عليك زيارتها في عام 2020، تليها إثيوبيا والنمسا والجبل الأسود.

طوكيو

في حال كانت اليابان مدرجة في قائمتك لعام 2020، ضع في اعتبارك أن الألعاب الأولمبية الصيفية للعام ستقام في العاصمة طوكيو من ال24 يوليو/تموز وحتى التاسع من أغسطس/آب. وإذا كنت تخطط لزيارة متحف واحد على الأقل في المدينة، فليكن «متحف طوكيو الوطني»؛ حيث يتضمن أكبر مجموعة في العالم من الفن الياباني على الإطلاق، بما في ذلك الأواني الفخارية القديمة، والمنحوتات البوذية، وسيوف الساموراي. وننصحك بتخصيص 4 ساعات على الأقل؛ لتتمكن من الاستمتاع بكل ما يحتويه المتحف، وتأكد من زيارة قاعة معرض «هوريو جي» للكنوز الذي يعرض أقنعة ومخطوطات أثرية وتمثال بوذا المذهب.

خيارات أخرى

ضمت قائمة مجلة «فودورز ترافيل» لعام 2020 ما يصل إلى 52 وجهة، والتي تصدرتها ولايات أمريكية منها أثينا وجورجيا وبالتيمور وماريلاند، إضافة إلى ولاية نيوفاوندلاند الكندية. في حين شملت القائمة وجهات أوروبية بارزة؛ مثل: جزر صقلية وألبانيا والأندلس في الجزء الجنوبي من إسبانيا. وتم تقسيم الوجهات حسب المنطقة (إفريقيا/ الشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا الجنوبية).

من جهة أخرى، أصدرت مجلة «ناشونال جيوجرافيك» قائمة ب25 وجهة سياحية يجب زيارتها خلال العام الجديد، والتي تضمنت متنزه جراند كانيون أو الأخدود العظيم في ولاية أريزونا، الذي احتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه في عام 2019، وفيلاديلفيا، كونها وجهة سياحية «كلاسيكية» في الولايات المتحدة، مثلها مثل ديترويت وكليفلاند وسينسيناتي. وتقترح القائمة أيضاً وجهات أخرى مثل جزيرة تاسمانيا في استراليا وصحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا.

الوجهات الفاخرة

في تقرير وجهات السفر الفاخرة في عام 2020، تتحدث شبكة «فيرتوزو» السياحية عن التوجهات التي ستؤثر بالفعل في حجوزات العام المقبل. ويشير التقرير إلى أن إيطاليا تواصل تصدرها للوجهات الأفضل عالمياً، إضافة إلى احتلالها المركز الأول بالنسبة للمسافرين المنفردين، بينما تصدرت كرواتيا قائمة الوجهات الناشئة؛ نظراً لتصوير العديد من لقطات مسلسل «صراع العروش» على أرضها فضلاً عن تاريخها الغني.

واحتلت القارة القطبية الجنوبية المرتبة الأولى في رحلات المغامرات لعام 2020، في حين ظهرت اليونان أبرز الوجهات بالنسبة إلى جيل الألفية والثانية في قائمة الوجهات العالمية، والمركز الثالث في وجهات قضاء شهر العسل.

كما يصادف عام 2020، مرور 400 عام على إبحار سفينة «مايفلاور» التي أقلت الرواد الأوائل إلى أمريكا في عام 1620، وتأسيس مستعمرة «بلايماوث» في ماساشوستس، وهناك خطط للاحتفال بهذا الحدث في المملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة.

وقالت ليندساي تايلور لاور، من وكالة «تافاري ترافيل» السياحية: «تعد زيارة متحف مستعمرة بلايماوث من إحدى التجارب التي لا تنسى. وفي نيو إنجلاند هناك نشاطات متنوعة للجميع، من تناول الطعام في مطعم أزوريان في مدينة جلوستر بماساتشوستس، إلى زيارة القصور التي تعود للعصر المذهب في نيوبورت، ومشاهدة الحيتان أثناء عبورك بالسفينة بين بلدة دينيس بورت إلى جزيرة مارثا فينيارد».