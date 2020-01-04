شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف قطاع الصناعات التحويلية يرفع البطالة في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت بيانات، أمس الجمعة، بأن البطالة في ألمانيا ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، مما يعزز المؤشرات على أن الضعف في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر سلباً في سوق العمل في أكبر اقتصادات أوروبا.
وأظهرت بيانات من مكتب العمل الاتحادي أن عدد العاطلين ارتفع بواقع ثمانية آلاف إلى 2.279 مليون بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية. يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات لرويترز كان لزيادة قدرها ألفان،
أثر ركود في قطاع الصناعات التحويلية ناجم عن ضعف الصادرات على سوق العمل القوية في ألمانيا التي تشكل دعامة دورة نمو يقودها الاستهلاك. وتسبب أيضاً في ضعف النمو.
وأظهرت البيانات أن زيادة البطالة هي الأعلى منذ مايو/أيار. واستقر معدل البطالة عند 5%، بزيادة طفيفة على المستوى القياسي المنخفض 4.9% المسجل في وقت سابق من 2019.
(رويترز)
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