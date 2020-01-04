شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تعود للارتفاع في أول أسبوع من العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العملات المشفرة بقيادة «بيتكوين كاش» خلال تعاملات، أمس، وسط مطالبات بابتكار حلول للتصدي لعملة فيسبوك الرقمية المقترحة.

وصعدت قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية في سوق الأصول المشفرة، أمس، بقيادة البيتكوين كاش، والتي سجلت مكاسب تتجاوز 5%.

وارتفعت عملة البيتكوين 2.5%، لتصل إلى 7345 دولاراً، وصعدت عملة الإيثيريوم 2% عند 132.6 دولار، وسجلت الريبل ارتفاعاً بنحو 0.4% عند 0.1928 دولار، بينما شهدت عملة تيثير ارتفاعاً 0.3% عند 1.00 دولار، في حين سجلت البيتكوين كاش أكبر مكاسب بزيادة 5.1%، إلى 213.71 دولار.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 193.01 مليار دولار، مقابل 190.63 مليار دولار المسجلة الخميس.

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