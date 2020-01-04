«تو توك» يعود إلى متجر «جوجل»

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تمكن مستخدمو الهواتف الذكية أمس، من تنزيل تطبيق «ToTOk» لمحادثات الإنترنت من متجر «جوجل» مجدداً بعد قيام «جوجل» بحذفه من متجرها الشهر الماضي، في إشارة إلى إمكانية عودة التطبيق إلى متجر «أبل» الذي حاول مستخدمون تنزيل التطبيق منه دون جدوى حتى الآن.

وكانت الشركة المطورة للتطبيق، قالت في بيان سابق لها إثر حذفه من متجري «أبل» و«جوجل»، إن مستخدمي التطبيق يواجهون مشكلة في تنزيل برنامج المحادثات من متجري «جوجل» و«أبل»، إلا أن هذه المشكلة لا تؤثر في المستخدمين الحاليين . وأوضحت أنه بالنسبة لمستخدمي «سامسونج» و«هواوي» و«شاومي» و«أوبو»، فإن «تو توك» يتوفر بسهولة في المتاجر الرسمية، في حين بإمكان جميع مستخدمي هواتف أندرويد الأخرى، تنزيل التطبيق وتثبيته عبر الموقع الرسمي للشركة.

وأضافت الشركة أن فريقها من الفنيين يعمل بالتعاون مع «جوجل» و«أبل» لمعالجة المشكلة، وضمان توفر خدمة «تو توك».