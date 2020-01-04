النفـط ينتعـش ومكاسـبه تزيـد علـى 4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% صباح أمس الجمعة، بعد الإعلان عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد، ما أثار مخاوف من نزاع في المنطقة الغنية بالمحروقات.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير/‏شباط، بنسبة 4,3% في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63,84 دولار، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم مارس/‏آذار، 4.4% إلى 69.16 دولار.

وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الذهب الأسود.

وقال المحلل في مجموعة «اكسيتريدرز» ستيفن إينيس: «الأمر أكبر من مجرد صفعة لإيران». وأضاف: «إنه استعراض عدواني للقوة واستفزاز واضح يمكن أن يشعل حرباً جديدة في المنطقة».

وأضاف إينيس: «استيقظنا على عالم أقل أماناً مما كان قبل ساعات خصوصاً إذا أضيف هذا إلى التوتر في شبه الجزيرة الكورية».

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وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلن أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة الباليستية العابرة للقارات، متوعداً بعمل ضد الولايات المتحدة.

وقال إدوارد مويا، المحلل لدى أواندا للسمسرة: «المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة في الشرق الأوسط وقد نرى استمراراً في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانياً في العراق».

وقالت حليمة كروفت، المديرة العالمية لتحليلات أسواق السلع الأولية، في مذكرة «ثمة خطر دائم من أن يصبح العراق ساحة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران».

وقالت مارجرت يانج، محللة السوق في سي.ام.سي ماركتس: «صعود سعر النفط الآن مدفوع في الأساس بأنباء الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قائداً عسكرياً رفيعاً لإيران».

(وكالات)