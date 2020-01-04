شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحظر الجمع بين أنشطة التأمين وإعادة التأمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أول أمس، إنها حظرت الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.

وأمام الشركات التي تجمع حالياً بين النشاطين مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعين عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون ثلاثة أشهر. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تحظر الجمع بين أنشطة التأمين وإعادة التأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.