شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة تنفي هروب غصن داخل صندوق خشبي.. والإثارة تشمل «التزوير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهر الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، على إحدى كاميرات المراقبة مغادراً منزله في طوكيو بمفرده لدى فراره لتجنب محاكمته في طوكيو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، ما يعني أن رواية هروبه داخل صندوق خشبي لآلة موسيقية تخص مجموعة عسكرية تخفت في ملابس موسيقيين ليست صحيحة، بينما أعلنت شركة الطائرات الخاصة التركية «إم إن جي جيت» في بيان، أمس، أنها قدمت شكوى جنائية تقول فيها إن طائراتها استُخدمت بشكل غير قانوني لنقل غصن إلى لبنان، بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته. وقالت إن أحد موظفيها أقر بتزوير السجلات لعدم إظهار اسمه في قائمة ركاب الرحلة، وبأنه تصرف «بشكل فردي».

لم يشاهد غصن عائداً بعد مغادرته منزله ظهر التاسع والعشرين من ديسمبر/‏كانون الأول، كما ذكر أشخاص على صلة بالتحقيق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (إن إتش كي).

ويعتقد أنه سافر على متن طائرة خاصة من مطار كنساي غربي اليابان في ذلك اليوم متوجهاً إلى إسطنبول، وأنه توجه من هناك إلى بيروت.

وتأتي الأنباء غداة قيام المدعين بمداهمة منزله في إطار التحقيق في مغادرته، وقالت الإذاعة إن الشرطة تقوم بتحليل تسجيلات مراقبة أخرى مع الاعتقاد باحتمال أن يكون غصن قد انضم لأحد الأشخاص للتوجه إلى المطار.

والكاميرا الموضوعة قرب مدخل منزله في طوكيو لم تُظهر أي شخص مشكوك فيه في الوقت الذي غادر فيه غصن، وفق الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفة نيكاي الاقتصادية.

وغصن الذي يواجه تهماً عدة تتعلق بمخالفات مالية ينفيها، أفرج عنه بكفالة في أبريل/‏نيسان، لكن بشروط صارمة، منها حظره من السفر إلى الخارج والإقامة تحت المراقبة.

لكن رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، تمكن من مغادرة اليابان خلسة الأحد، علماً بأنه سلم جوازات سفره الثلاثة لمحاميه، وقال غصن الخميس من خلال الوكالة التي تدير علاقاته العامة ومقرها باريس، إنه دبر بمفرده خروجه المفاجئ من اليابان، وإن أسرته لا علاقة لها بفراره، ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن الشبيهة بأفلام هوليوود، من اليابان، وسط معلومات مثيرة تتحدث عن اختبائه في صندوق آلة موسيقية، وهو ما نفاه مقربون منه. وكانت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) نقلت الخميس، عن أحد مساعدي غصن هو عماد عجمي، قوله، إن غصن فر بمساعدة عنصري أمن خاصين تظاهرا بأنهما ضمن فرقة موسيقية قدمت لإحياء عيد الميلاد في مقر إقامته، لكن عجمي قال لوكالة فرانس برس الجمعة، إن ذلك السيناريو هو «تكهنات». وصرح عجمي في مقابلة هاتفية: «لا أعلم كيف غادر» اليابان، مضيفاً أن أي اتصال مباشر لم يحصل بينه وبين غصن منذ مغادرته اليابان.

نشرة حمراء

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) «نشرة حمراء» لاعتقال غصن، في أعقاب فراره من اليابان، فيما أكدت تركيا أنها أوقفت سبعة أشخاص على صلة بهروبه، ومن بين السبعة الموقوفين أربعة طيارين أوقفوا في إطار تحقيق يتعلق برحلتي طائرتين، الأولى بومباردييه «تي سي تي إس آر» أقلعت من أوساكا إلى إسطنبول، والثانية طائرة خاصة توجهت إلى بيروت، كما ذكرت وكالة الأنباء التركية (دوغان)، حيث تمكن غصن من دخول الأراضي اللبنانية بجواز سفر فرنسي، وفق وثائق للمطار.

وكانت محكمة في طوكيو قد سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي ثانٍ كان بحاجة إليه للتنقل داخل اليابان، حسب مصدر مقرب من القضية لفرانس برس.

وقال هذا المصدر، إن المحكمة اليابانية سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز السفر شرط وضعه في «علبة مقفلة» يحمل مفتاحها محاميه.

ولا يرتبط لبنان واليابان باتفاقية لاسترداد المتهمين يمكن بموجبها تسليم غصن لطوكيو، وفي الوقت نفسه، قال وزير فرنسي إن باريس «لن تقوم بتسليم» غصن في حال دخل أراضيها؛ لأن «فرنسا لا ترحل إطلاقاً مواطنيها».

وتم تفتيش منزله بفرنسا في يونيو/‏حزيران، في إطار تحقيق بشأن حفل زفافه الباذخ في قصر فرساي عام 2016، لكن لم يتهم بأي جناية في فرنسا.

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ويواجه غصن في اليابان اتهامات بعدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي، ووعد بعقد مؤتمر صحفي في بيروت الاثنين لعرض روايته.

تزوير السجلات

من جهتها، أعلنت شركة الطائرات الخاصة التركية «إم إن جي جيت» في بيان، أمس الجمعة، أنها قدمت شكوى جنائية تقول فيها إن طائراتها استُخدمت بشكل غير قانوني لنقل رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان، بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته، وقالت إن أحد موظفيها أقر بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم غصن في قائمة ركاب الرحلة، وأنه تصرف «بشكل فردي».

وقال البيان إن شركة «إم إن جي جيت»، رفعت شكوى جنائية بخصوص الاستخدام غير القانوني لخدمات طائراتها التشارتر في ما يتعلق بهرب كارلوس غصن من اليابان»، وذكرت أن شخصين مختلفين استأجرا طائرتين في ديسمبر/‏كانون الأول، الأولى لرحلة من دبي إلى أوساكا في اليابان، ومن أوساكا إلى إسطنبول، والثانية لرحلة من إسطنبول إلى بيروت.

وقال البيان إن «الطائرتين المستأجرتين لم تكونا مرتبطتين على ما يبدو ببعضهما بعضاً، ولم يظهر اسم غصن في الوثائق الرسمية لأي من الرحلات، فالطائرتان لم تكونا مملوكتين من «إم إن جي جيت»؛ بل قامت الشركة بتشغيلهما».

وأوضح أنه «بعد ورود معلومات من خلال وسائل الإعلام عن أن الطائرة المستأجرة هي لصالح غصن وليست للركاب المعلن عنهم رسمياً، قامت «إم إن جي جيت» بتحقيق داخلي ورفعت شكوى جنائية»، وطالبت الشركة بمحاكمة جميع الذين قاموا بتسهيل رحلة غصن. وغصن الذي يواجه اتهامات بمخالفات مالية ينفيها، أفرج عنه بكفالة في أبريل/‏نيسان، ولكن بشروط صارمة، منها حظر السفر إلى الخارج والإقامة تحت المراقبة، لكن رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية، تمكن من مغادرة اليابان خلسة، الأحد، علماً بأنه كان قد سلّم جوازات سفره الثلاثة إلى محاميه. (وكالات)

القضاء اللبناني يستدعي غصن بعد صدور مذكرة الإنتربول

قال مصدر قضائي لبناني الجمعة، إن النيابة العامة التمييزية «ستستدعي» قطب صناعة السيارات كارلوس غصن الأسبوع المقبل للاستماع إليه، غداة تسلمها «الشارة الحمراء» من الإنتربول، بعد فراره من اليابان.

وأوضح المصدر أنه «سيتم استدعاء غصن الثلاثاء أو الأربعاء؛ للاستماع إليه في النيابة العامة التمييزية، بعد تسلّمها النشرة الحمراء التي تتضمن مذكرة توقيف صادرة بحقه استناداً إلى الجرائم التي يتهمه القضاء الياباني بارتكابها».

وأشار إلى أن القضاء «ملزم باتخاذ هذا الإجراء، والاستماع إلى غصن، لكن لديه صلاحية استنسابية في توقيفه أو تركه».

وتسلّم القضاء اللبناني، وفق ما أعلن وزير العدل ألبرت سرحان الخميس، «الشارة الحمراء» بشأن غصن من الإنتربول. وقال إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني، سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».

ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.

وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال (65 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة «شرعية». وهو قد استخدم جوازَ سفرٍ فرنسياً، وبطاقة هويته اللبنانية. (أ ف ب)