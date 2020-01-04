الذهــب يربــح 25 دولاراً وســط إقبــال علــى المــلاذات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب 1.6% إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، أمس الجمعة، مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية، وهو ما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، «الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم». وقفز سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير / شباط بنحو 1.6% أو ما يعادل 24.60 دولار، ليصل إلى 1552.70 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 1.3% أو 20.42 دولار، مسجلاً 1549.55 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجهاً صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

يعتبر الذهب استثماراً آمناً في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية. وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في تسعة أسابيع أمام الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً، وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضاً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها في ما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت في أحدث سعر لها 0.8% إلى 18.17 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.4%، مسجلاً 982.66 دولار، ومتجهاً صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

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وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز 3%.

وفي أسواق الصرف، قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور الجمعة، وصعدت سندات الخزانة الأمريكية وأسعار النفط والذهب.

وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأمريكي، وزاد 0.5% في أحدث سعر له.

يُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظراً لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضاً في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو. وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذاً آمناً هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو. وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة. ونزلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مسجلة 1.814% بعد صعودها إلى 1.946 في اليوم السابق. وترتفع أسعار السندات مع هبوط عوائدها.

وقال جيرمي ستريتش، مدير قسم العملات في سي.آي.بي.سي: إن تراجع العوائد الأمريكية يُظهر تراجعاً عن التفاؤل الملاحظ الخميس. وأضاف أن المتعاملين يحسبون الآن حساب المخاطر الناجمة عن رد الجانب الإيراني. وتابع «ما زلنا ننتظر ونراقب لمعرفة ما إذا كان رد الفعل سيكون بالدينامية التي تنبئ بها عناوين الأخبار الأولية»، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3117 دولار، وفقد 0.1% أمام اليورو ليسجل 85.10 بنس.

(وكالات)