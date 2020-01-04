شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اقتراض المستهلكين في بريطانيا لأدنى مستوى منذ 2013 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع اقتراض الأفراد في المملكة المتحدة لشراء السلع والخدمات إلى أدنى مستوى منذ عام 2013 خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مع وجود صافٍ في إعادة سداد بطاقات الائتمان.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن اقتراض المستهلكين لشراء السلع والخدمات في بريطانيا تراجع إلى 0.6 مليار جنيه إسترليني خلال نوفمبر وهي أضعف وتيرة منذ نوفمبر 2013.
وبحسب البيانات، فإن شهر نوفمبر شهد إعادة سداد لبطاقات الائتمان بنحو 0.1 مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز عام 2013.
وتراجع بذلك معدل النمو السنوي لائتمان المستهلكين إلى 5.7% خلال شهر نوفمبر مقابل 6.1% المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول.
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