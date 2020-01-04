الأمريكيون العاملون في شركات النفط يغادرون العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الجمعة، مغادرة عدد من الموظفين الأمريكيين العاملين في قطاع النفط للبلاد، بموجب طلب سفارة بلادهم مغادرة العراق «فوراً»، عقب الضربة الجوية التي نفذتها قواتها، وأدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن «العديد من الموظفين حاملي الجنسية الأمريكية غادروا العراق استجابة لطلب حكومتهم»، بعد ساعات من دعوة السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها لمغادرة العراق «فوراً».

(أ ف ب)