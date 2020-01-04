«الاتحاد» و«الإمارات» بين أكثر شركات الطيران دقة في مواعيد الرحلات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد البشير



حلت شركتا «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» ضمن أفضل شركات الطيران من حيث دقة مواعيد الرحلات على مستوى العالم في عام 2019.

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات ومعلومات الطيران، جاءت «الاتحاد للطيران» في المركز الأول أوسطياً وال 17 عالمياً في تصنيف أفضل 20 ناقلة في العالم من حيث دقة المواعيد بنسبة تصل إلى 83.40%، وهو التصنيف الذي تصدرته شركة «جارودا إندونيسيا» بنسبة 95%.

كما جاءت الناقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في المركز ال 13 بقائمة شركات الطيران الرئيسية، وهو التصنيف الذي يأخذ في عين الاعتبار الناقلات التي سيرت أكثر من 30 ألف رحلة في عام 2019.

وبالنسبة للتصنيف المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تصدرت «ساف أير» الجنوب إفريقية شركات الطيران بدقة مواعيد الرحلة بنسبة 94.40%، تلتها «الاتحاد للطيران» ب 83.40%، في حين جاءت «طيران الإمارات» في المركز الخامس، حيث بلغ معدل وصول الرحلات في الموعد المحدد 79.47%.

واعتمد التصنيف على سجلات شملت 57.7 مليون رحلة عن عام 2019 كاملاً، وذلك لحساب دقة المواعيد، وتجدر الإشارة إلى أن التعريف العالمي المعتمد لدقة مواعيد الوصول والمغادرة يتراوح ضمن 15 دقيقة من المواعيد المجدولة المعلن عنها.