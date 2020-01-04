شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» و«الإمارات» بين أكثر شركات الطيران دقة في مواعيد الرحلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد البشير
حلت شركتا «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» ضمن أفضل شركات الطيران من حيث دقة مواعيد الرحلات على مستوى العالم في عام 2019.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مؤسسة «OAG» المتخصصة في بيانات ومعلومات الطيران، جاءت «الاتحاد للطيران» في المركز الأول أوسطياً وال 17 عالمياً في تصنيف أفضل 20 ناقلة في العالم من حيث دقة المواعيد بنسبة تصل إلى 83.40%، وهو التصنيف الذي تصدرته شركة «جارودا إندونيسيا» بنسبة 95%.
كما جاءت الناقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها في المركز ال 13 بقائمة شركات الطيران الرئيسية، وهو التصنيف الذي يأخذ في عين الاعتبار الناقلات التي سيرت أكثر من 30 ألف رحلة في عام 2019.
وبالنسبة للتصنيف المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تصدرت «ساف أير» الجنوب إفريقية شركات الطيران بدقة مواعيد الرحلة بنسبة 94.40%، تلتها «الاتحاد للطيران» ب 83.40%، في حين جاءت «طيران الإمارات» في المركز الخامس، حيث بلغ معدل وصول الرحلات في الموعد المحدد 79.47%.
واعتمد التصنيف على سجلات شملت 57.7 مليون رحلة عن عام 2019 كاملاً، وذلك لحساب دقة المواعيد، وتجدر الإشارة إلى أن التعريف العالمي المعتمد لدقة مواعيد الوصول والمغادرة يتراوح ضمن 15 دقيقة من المواعيد المجدولة المعلن عنها.
المطارات
في سياق متصل، حلّ مطار أبوظبي الدولي في المركز الأول إقليمياً وال 14 عالمياً بقائمة المطارات العملاقة الأكثر دقة في مواعيد الرحلات بنسبة 81.15%، متفوقاً على مطارات «واشنطن دولس الدولي» و«كوبنهاجن» و«كالجاري» و«سان دييجو»، وتصدر القائمة مطار أوساكا الدولي.
وقال جون جرانت، كبير المحللين في مؤسسة «OAG»: يقترب سوق الطيران العالمي من أعلى مستوى مسجل في دقة مواعيد الرحلات، ويقود هذا الارتفاع الأداء القوي لشركات الطيران الكبرى التي تسعى جاهدة إلى زيادة عدد رحلاتها الجوية، في الوقت الذي تركز فيه على دقة المواعيد.
وفي تقرير مشابه، تصدرت «طيران الإمارات» منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دقة المواعيد، وحلت في المركز الثامن عالمياً في التصنيف الذي تعده مؤسسة «سيريوم» للأبحاث.
وبلغت نسبة دقة مواعيد رحلات «طيران الإمارات» في عام 2019 ما يصل إلى 81.02%، وهذا يشمل 184,095 رحلة، في حين كان متوسط التأخير في المواعيد 33 دقيقة فقط، وهو بين الأدنى عالمياً.
وتصدرت التصنيف العالمي الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» بدقة مواعيد بلغت 86.68%، تلتها في المركز الثاني خطوط أول نيبون الجوية اليابانية ب 86.26%، ثم «دلتا أيرلاينز» في المركز الثالث ب 85.69%.
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