إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم رسمياً مقابل 3.1 مليار دولار

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أعلنت شركة أوبر عن إتمامها بشكل رسمي إجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم التي تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليار دولار.

الاسم التجاري

وأصبحت كريم نتوركس (منطقة حرة ش. ذ. م. م) الآن شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري. وسوف يواصل أحد مؤسسي كريم ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة بقيادة أعمال كريم، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

أسواق المنطقة

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ومع إتمام الصفقة، تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في مجال النقل والتوصيل والدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أسواقاً رئيسية من ضمنها الإمارات ومصر والأردن والسعودية. كما أن إجراءات الحصول على الموافقة على عملية الاستحواذ في باكستان وقطر والمغرب لا تزال جارية، ولن يتم إتمام الصفقة في هذه الأسواق في الوقت الحالي حتى يتم الحصول على الموافقات من الجهات القانونية المسؤولة.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: أتطلع إلى رؤية المزيد من الابتكار من شركة كريم، بينما يواصلون العمل بشكل مستقل تحت قيادتهم الحالية. ومن خلال العمل بالتوازي، ستتمكن كلتا منصتينا من الاستفادة من الميزات الفريدة لكلٍ منهما، بما يعود بالنفع على السائقين والركاب والمدن التي نخدمها في منطقة الشرق الأوسط.

مرحلة جديدة

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: يمثل هذا اليوم بداية مرحلة جديدة لشركة كريم. والرحلة التي بدأناها قبل عقد من الزمن، تقريباً، لتبسيط حياة الناس في الشرق الأوسط، لا تزال مستمرة، حيث سيساهم ضم جهودنا إلى جهود أوبر في الوصول بشكل أسرع إلى هدفنا المتمثل في أن نصبح التطبيق الشامل للاحتياجات اليومية في المنطقة. نحن متحمسون للارتقاء بشركة كريم إلى آفاق جديدة بالتعاون مع أوبر، الشركة التي تدرك الفرصة الإقليمية المهمة، بالإضافة إلى دعم قيمنا وثقافتنا، ومشاركتنا الهدف الذي يدفعنا.

فرصة للتوسع

وتعتقد كلتا الشركتين أن إتمام هذا الاستحواذ سيوفر فرصة للتوسع في تنوع وموثوقية الخدمات المتوفرة من خلال تطبيقاتهم. وفيما يتعلق بالشركاء السائقين والكباتن، فإن الشركتين على يقين أن زيادة نمو الرحلات وتحسين الخدمات هي أمور من شأنها أن توفر فرصاً اقتصادية أفضل وتعزيز القدرة على توقع نسبة الأرباح من خلال استخدام وقت قيادة السائقين بشكل أفضل.