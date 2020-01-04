بدعم «القيادية».. أسبوع أخضر للأسهم على وقع سيولة متواضعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



نجحت الأسهم المحلية في الإغلاق بالمنطقة الخضراء، خلال أسبوع، شهد سيولة متواضعة، وغياب للمحفزات، فيما تباينت توجهات المستثمرين الأجانب والمؤسسات في الأسواق ما بين عمليات شراء وتسييل متواضعين.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 0.15% مدعوماً ب«القيادية» في البنوك والعقار، التي صعدت بدورها بسوق أبوظبي 0.99% رفقة «اتصالات».

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 1.46 مليار درهم فقط، منها 608.7 مليون درهم في دبي، و856.35 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 752.5 مليون سهم، توزعت بواقع 422.79 مليون سهم في دبي، و329.76 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 10.67 ألف صفقة.

أظهر تحليل ”الخليج 365” لبيانات الأسواق الأسبوعية، توجهاً شرائياً للمستثمرين (غير العرب) في سوق دبي خلال أسبوع بقيمة 54.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما ضخت المحافظ الاستثمارية 2.14 مليون فقط كمحصلة شراء، وذلك في مقابل عمليات تسييل مؤسساتي-أجنبي بسوق أبوظبي.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال أسبوع عند مستوى 2769.09 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والنقل.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة هامشية بلغت 0.03% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.28%، وذلك في ظل استقرار «الإمارات دبي الوطني».

وزاد قطاع العقار 0.2% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.75%، و«الاتحاد العقارية» 0.37%، و«إعمار للتطوير» 0.51%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.3% إثر صعود «دبي للاستثمار» 1.55%، و«سوق دبي المالي» 3.68%، وذلك بالرغم من هبوط «شعاع كابيتال» 9.62%.

وزاد قطاع النقل 0.3% نتيجة صعود «العربية للطيران» 1.28%، و«أرامكس» 0.28%، وذلك أمام انخفاض «الخليج للملاحة» 10.18%.

سوق أبوظبي

من جهته، صعد مؤشر سوق أبوظبي في أسبوع إلى مستوى 5100 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 0.89% بدعم من صعود «أبوظبي الأول» 1.06%، و«أبوظبي التجاري» 0.9%، وذلك في مقابل انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 1.1%.

وزاد قطاع العقار 0.54% معززاً بمكاسب «الدار» 0.46%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.63%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.49% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الطاقة 0.9% مع صعود «دانة غاز» 2.38%، و«أدنوك للتوزيع» 3.09%.

وزاد قطاع الاستثمار 4.95% نتيجة صعود «الواحة كابيتال» 5%، و«إشراق» 5.61%.

توجه السيولة

وتزعم السيولة الأسبوعية في سوق أبوظبي، «أبوظبي الأول» باستحواذه على 214.2 مليون درهم، مغلقاً عند 15.3 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بقيمة 90.5 مليون درهم، ليغلق عند 16.5 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 83.32 مليون درهم، وأقفل عند 7.89 درهم.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية في سوق دبي قرب 135 مليون درهم، مغلقاً عند 4.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 102.3 مليون درهم، وأقفل عند 5.53 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بنحو 98 مليون درهم، مغلقاً عند 13 درهماً.

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الارتفاعات والانخفاضات

جاء في مقدمة الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي بأسبوع، «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 15% مغلقاً عند 3.68 درهم، تلاه «الخليج للصناعات الدوائية» وزاد 14.94% وأغلق عند 0.977 درهم، ثم «الخليج للمشاريع الطبية»، وارتفع 14.81% إلى 1.55 درهم. وفي المقابل، سجل «طاقة» الانخفاض الأكبر بنسبة 15.32% ليغلق عند 0.47 درهم، تلاه «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، ونزل 10.19% إلى 9.7 درهم، ثم «أبوظبي لمواد البناء- بلدكو»، وهبط 10% عند 0.315 درهم.

وبشأن أكبر الأسهم الرابحة في أسبوع بسوق دبي، جاء في المقدمة «تكافل الإمارات» بنسبة ارتفاع 19.63% مغلقاً عند 1.28 درهم، ثم «الأسمنت الوطنية» بصعوده 10.65% إلى 2.39 درهم، وجاء ثالثاً «مصرف عجمان» الذي ارتفع 5.68% عند 0.93 درهم. وبالعكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «الخليج للملاحة» بهبوطه 10.18% ليغلق عند 0.556 درهم، تلاه «المصرف الخليجي التجاري»، ونزل 9.91% عند 0.4 درهم، ثم «بنك المشرق»، بانخفاضه 9.87% إلى 70.3 درهم.

تداولات الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار لم يتجاوز 16.3 مليون درهم كمحصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.6 مليون درهم محصلة بيع العرب، و12.8 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و900 ألف درهم محصلة بيع الأجانب. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 64 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و54.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 64 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 11.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و52.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «دانة غاز»، و«سلامة»، و«منازل»، و«جي إف إتش»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«دي إكس بي»، و«إعمار مولز»، و«الاتحاد العقارية».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 2.14 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل عمليات تسييل بأبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع. بدورهم، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 2.12 مليون درهم محصلة بيع.