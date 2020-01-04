شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تراجع لسندات العراق الدولارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت السندات السيادية العراقية المقومة بالدولار نحو سنت واحد، أمس، بعد ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني كبير في مطار بغداد، في تصعيد حاد للتوترات بأنحاء المنطقة.

وسجلت سندات العراق المستحقة في 2023 أكبر تراجع، إذ انخفضت 1.075 سنت في الدولار ليجري تداولها عند 101.55 سنت. ونزل إصدار 2028 بمقدار 0.8 سنت إلى 96.78 سنت.

وكلا الإصدارين متداول عند أدنـــى مستوياته منذ منتصف ديسمبر، وفقاً لبيانات «رفينيتيف». (رويترز)

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