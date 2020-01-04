شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج.. مدينة التسوق و11 ألف مطعم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزخر الصين بالمدن والمناطق التي تتيح لك جولات مثيرة، بما تمتلكه كل منطقة فيها من ثقافة مأكولات خاصة بها، وهي كذلك تنمو سريعاً كأنك تراها تتغير أمام عينيك. وتضم المراكز الثقافية والإدارية في شنجهاي وبكين مثلاً، بعضاً من المعالم التاريخية الرائعة. بينما المدن الأصغر حجماً، والتي تتفوق على العديد من الدول الأوروبية من ناحية عدد السكان، هي التي تدفع عجلة اقتصاد الصين الساحق إلى الأمام. وستجد هناك أناساً يتوقون للقائك، وأطعمة تصيبك بالدهشة، ومزيجاً من الأشياء القديمة والعصرية الذي يكون مقنعاً تماماً.

نظراً لكبر حجم الصين ومسافاتها، فينبغي عليك التأكد من أخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لرحلتك. تمر القطارات فائقة السرعة بين بعض المدن، ولكن في أجزاء أخرى من البلاد قد تجد نفسك في رحلات بالحافلات الطويلة المخصصة للأنشطة الترفيهية بدلاً من ذلك.

وتقع هونج كونج على ساحل الصّين الجنوبي، شرقي ماكاو، حيث تقع هي وماكاو على الضفَّتين المتقابلتين لدلتا نهر اللؤلؤ. ويحدّ من المدينة من الجنوب والشرق والغرب بحر الصين الجنوبي، أما من الشمال فتحدها مدينة شينزين الصينية من جهة نهر شينزين.

وعند حجز الرحلات إلى هونج كونج، فكر فيها كمنطقتين متمايزتين - جزيرة هونج كونج، التي يقارنها الكثير من الناس بمدينة منهاتن، وكولون. وبشكل عام، جزيرة هونج كونج هي الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة إلى السياح، لذا هناك حيث ستجد حركة المدينة الأكبر في مطاعمها وأماكن الحياة الليلية، فضلاً عن أكثر فنادقها فخامة.

وكذلك، كولون منطقة رائعة، ووجهة واعدة مع صالات ومطاعم، مناطق تسوق حيوية، والأفضل من ذلك، فنادق فاخرة أرخص. وأياً منهما كانت خيارك لجعلها قاعدتك، إنه من السهل جداً التنقل بين جزيرة هونج كونج وكولون عبر ميناء هونج كونج الشهير، سواء عن طريق القفز على عبّارة «ستار فيري»، أو بواسطة نظام مترو الأنفاق.

وأيضاً هونج كونج مناسبة لعطلة رائعة صديقة للعائلة. وسوف يكون الأطفال من جميع الأعمار سعداء عند أقفاص الباندا في متنزه حديقة المحيط (كما سيكون آباؤهم)، وسيستمع كل شخص بمحاولة رصد دلافين هونج كونج وردية اللون الأصيلة أثناء ركوب العبّارة باتجاه جزيرة لانتاو.

وأينما تذهب في هونج كونج، احمل شهيتك معك، فهذه مدينة تدور حول الاستهلاك، سواء كنت تتحدث عن تناول الطعام، أو الثقافة، أو التسوق. وهناك أكثر من 11000 مطعم في المدينة، والكثير من الأمكنة التي تحمل نجوم ميشلين والتي يديرها أشهر الطهاة، إلى مقاهي طعام الشارع. وعندما يتعلق الأمر بالتسوق، كوزواي باي وتيمبل ستريت نايت ماركت، سيغرونكم لإنفاق دولارات هونج كونج التي بحوزتكم.

وبالطبع، إنها ليست مجرد ناطحات سحاب ومراكز تسوق - رحلة في القارب عبر الميناء، التنقل على الجزيرة، والتنزه سيراً على الأقدام في جبل فيكتوريا، سيذكّرونك بأن جمال هونج كونج الطبيعي أكثر من نظيره الساحر الذي صنعه الإنسان. ومعظم أراضي هونج كونج عبارة عن جبال وتلال وعرة، ولذلك فإنَ أقلَ من 25% من مساحتها مأهولة، فيما ال40% الباقية محميَّة ضمن نطاق حدائق وطنية ومحميات طبيعية. ولدى الجزيرة ساحل طويل ومتعرّج والكثير من الخلجان والشواطئ، كما توجد فيها الكثير من الأنهار.

أطعمة متنوعة

في هونج كونج خيارات الطعام لا تعد ولا تحصى، وإذا كنت تبحث عن مطعم ذي إطلالة، ما عليك سوى التوجه إلى مطعم فيليكس. ومن موقعه على واجهة تسيم شا تسوي البحرية، ظل هذا المطعم الأنيق المؤلف من طابقين يقدم الأطباق الأوروبية الممتازة بطريقة مرحة على مدار عقدين.

من جهته، يقدم مطعم شنغهاي لو يانجا كان، الرائع في منطقة خليج كوزواي (التي تعد أفضل بقعة للتسوق) بعض أطباق شنغهاي الشهيرة في هونج كونج. وللتغلب على خيارات قائمة المأكولات المتنوعة والشهية، اطلب بعض الأطباق وتشاركها. وقم بتجربة حساء الزلابية - لتجد الطبق الباعث على الراحة في أفضل حالاته.

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وقد ترغب أحياناً في الابتعاد عن الأماكن السياحية المعتادة، وفي بعض الأحيان الأخرى الأفضل أن تتبع الأفواج إلى الأماكن الأكثر روعة. وهو ما يحدث مع مطعم جامبو كينجدوم الضخم العائم في نهر شينج مون والذي يبدو كقصر ملكي. المطعم يتمتع بشهرة واسعة ويتسع لأكثر من 2000 ضيف.

أماكن الإقامة

تتميز المدينة بخيارات الفنادق المتنوعة، ولدى «الإمارات للعطلات» قائمة كبرى من الفنادق التي تناسب كل الأذواق والميزانيات، منهل «ذا أبّر هاوس» الأنيق من تصميم الفنان العبقري أندري فو. وتتسم جميع الغرف بالرحابة، ولكن الأمر يستحق الإنفاق بسخاء للحصول على جناح فاخر مطل على الميناء. وتحتوي كل غرفة على جهاز «آي بود» يعمل باللمس لطلب خدمة الغرف، ولكن إذا فضلت عدم البقاء في الغرفة، قم بتجربة مقهى جراي ديلوكس في الطابق 49.

ومن الفنادق التي ينصح بها، «إن سبيريت». وعلى الرغم من عدم شهرتها كمقصد للرحالة، ستجد العديد من أماكن الإقامة ذات الأسعار الرخيصة في هونج كونج، إذا أمعنت في البحث. وتتسم الغرف بالدفء والنظافة والراحة، إضافة إلى أسعارها المعتدلة. كما يقع النزل بالقرب من طريق ناثان الحيوي، وعلى مسافة قصيرة من محطة قطار النقل العام في هونج كونج، مترو أنفاق هونج كونج.

من جهته، يرتقي ساليسبري واي إم سي إيه (الذي يعرف أيضاً بواي إم سي إيه هونج كونج) عن الأنزال الموجودة في المدينة ما يجعله خياراً مناسباً إذا كنت تبحث عن فندق متوسط المستوى. وإضافة إلى موقعه المتميز بالقرب من تاور كلوك، تتسم الغرف بالرحابة، وتطل العديد منها على الميناء، كما يوجد مسبح وجاكوزي.

خيارات المدينة

** شاهد المدينة من أعلى بيك تاور: يعد بيك تاور أحد أكبر أماكن الجذب السياحي في هونج كونج. استقل الترام لتصعد إلى الجبل شديد الانحدار، وتمتع بأجمل إطلالات بانورامية على الميناء والمدينة. اتجه إلى سكاي تيراس 428 لإطلالات رائعة؛ حيث يكون الغروب هو الوقت الأمثل لمشاهدة الأفق المضيء.

** قم بجولة بحرية لمشاهدة الدلافين: تعد دلافين هونج كونج الوردية الرائعة من الفصائل المهددة بالانقراض، فإذا سنحت لك فرصة لمشاهدتها، اغتنمها على الفور. يمكنك الذهاب مع شركة «هونج كونج دولفين واتش» التي تعتبر الشركة السياحية الوحيدة المعتمدة من هيئة تنشيط السياحة في هونج كونج. وتنظم الشركة ثلاث جولات بالقارب أسبوعياً، مدة كل جولة ثلاث ساعات.

** استعد طفولتك في أوشن بارك «متنزه المحيط»: ينقسم هذه المتنزه الذي يتميز بالطابع العائلي الودود إلى مستويين تربطهما مركبة معلقة (تلفريك)، كما يوجد في المتنزه ملعب للأطفال، وألعاب، ومناطق الحيوانات المفتوحة. أهم ما يميز المتنزه؟ مشاهدة حظيرة الباندا في المستوى الأسفل، وهي تعد تجربة مرحة للكبار أيضاً.

عروض «الإمارات للعطلات»:

تقدّم «الإمارات للعطلات» عرضاً خاصاً بتوفير يصل إلى 35% على السفر والإقامة في هونج كونج. ويبدأ سعر السفر والإقامة 3 ليال في فندق «رويال بلازا» ذي الخمس نجوم، من 3775 درهماً للشخص الواحد، بشرط السفر قبل 31 مارس /آذار 2020. وتشمل الباقة رحلات الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال، ووجبة إفطار يومية، وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار، ورسم الوقود، إضافة إلى 20% من مكافآت سكاي واردز.