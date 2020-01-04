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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبوط مبيعات التجزئة في هونج كونج 24%
تاريخ النشر: 04/01/2020
تراجعت مبيعات التجزئة في هونج كونج بنحو 24% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفعل الأثر السلبي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الحكومي في هونج كونج، أمس الجمعة، أن مبيعات التجزئة تراجعت 23.6% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلة 30 مليار دولار هونج كونج (3.86 مليار دولار).
ويعتبر تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي هو الهبوط الشهري العاشر على التوالي.
وخلال أول 11 شهراً من عام 2019، فإن مبيعات التجزئة في هونج كونج تراجعت 10.3% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.
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