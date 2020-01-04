شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 477.8 ألف ورقة بقيمة قدرها 679 ألف جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 2.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 555.9 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث آراب للتنمية والاستثمار العقارى، بحجم تداول بلغ 813.7 ألف ورقة، وبقيمة 368.8 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فرتيكا للصناعة والتجارة، المصرية لنظم التعليم الحديثة، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 635 ورقة بقيمة 1112 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 1000 ورقة بقيمة 930 جنيه للثانية.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

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وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.