شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة عقب التوترات بالشرق الأوسط وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة مبتعدة عن أعلى مستوياتها القياسية وسجلت خسائر أسبوعية، وإن كانت معظمها طفيفة، وذلك على خلفية تأجج الصراع بالشرق الأوسط مما أثار القلق في الأسواق العالمية.



يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة مقتل الجنرال "قاسم سليماني" - قائد ما يعرف بفيلق القدس الإيراني - في غارة جوية أمر بشنها الرئيس "دونالد ترامب" في العراق.



وأكد "ترامب" بأن الغارة الجوية جاءت لمنع حرب ووقف تهديد "سليماني" للدبلوماسيين الأمريكيين في العراق مشيرا إلى أن واشنطن لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة تحمي بها مواطنيها في أي مكان بالعالم.



وكشفت بيانات حكومية عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في نحو عشر سنوات.



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي مخاوف لدى أعضاء البنك المركزي بشأن الفائدة المنخفضة وخطرها على الأسواق المالية لكن البعض منهم أعرب عنن تفاؤله حيال السياسة النقدية الحالية واتجاه التضخم نحو المستهدف رغم كونه لا يزال متراجعاً.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.1% مغلقا عند 63.05 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.09 دولار وأقل سعر عند 61.1 دولار.



أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 3.6% وأغلق عند 68.60 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، وسجل أعلى سعر عند 69.5 دولار وأقل سعر عند 66.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 234 نقطة) إلى 28635 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 28716 نقطة وأقل مستوى عند 28500 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 9020 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 9065 نقطة وأقل مستوى عند 8967 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد تراجع بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نطة) إلى 3235 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3246 نقطة وأقل مستوى عند 3222 نقطة.