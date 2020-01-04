شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض رغم بيانات وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الجمعة على الرغم من البيانات والتقرير الصادر من وزارة الزراعة الأمريكية بشان صادرات البلاد من المحاصيل خلال الأسبوع الماضي.



وأعلنت وزارة الزراعة أن صادرات الولايات المتحدة من الذرة بلغت في الأسبوع الماضي 539.991 ألف طن، وهو ما قرب التوقعات التي أطلقها محللون بين 300 ألف طن و775 ألف طن.



ويعول مستثمرون على انتعاش الطلب الصيني على المحاصيل الزراعية الأمريكية خلال العام الجاري بموجب الاتفاق التجاري المرحلي.

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تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين وأنه سيتم التفاوض على المرحلة الثانية بشكل فوري.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري سيتم في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 3.86 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.92 دولار وأقل سعر عند 3.85 دولار.