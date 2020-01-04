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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يغلق على انخفاض متأثراً بتباطؤ مبيعاتها عام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "جنرال موتورز" (GM) الأمريكية خلال تعاملات الجمعة متأثراً بإعلان الشركة عن حجم مبيعاتها خلال العام الماضي.
وأعلنت الشركة الأمريكية اننخفاض مبيعاتها من السيارات في العام الماضي بنسبة 2.3% نتيجة تباطؤ الطلب ووقف بعض خطوط الإنتاج فضلا عن الإضراب الأطول في تاريخها الذي نظمه عمالها في الولايات المتحدة عام 2019.
وأضافت "جنرال موتورز" أن مبيعاتها سجلت 2.9 مليون سيارة في العام الماضي، كما انخفضت مبيعاتها بنسبة 6.3% في الربع الأخير من نفس العام إلى 735.9 ألف وحدة.
وهبطت مبيعات الشركة الأمريكية من سيارات الركاب بنسبة 30.2% بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بحوالي 2% خلال نفس الفترة المشار إليها.
وتواجه الشركة وغيرها تحديات عدة في صناعة السيارات من بينها التحول إلى النسخ العاملة بالبطاريات والقيود التنظيمية بشأن وقود الديزل والانبعاثات المضرة للبيئة.
وعلى صعيد التعاملات، تراجع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 2.8% مغلقا عند 36.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 36.9 دولار بينما سجل أقل سعر عند 36.1 دولار.
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