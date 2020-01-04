شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يعاود تحقيق إغلاقات قياسية بعد الكشف عن تسليمها للسيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم معاود بلوغ مستويات قياسية جديدة عقب إعلان الشركة عن بيانا تتعلق بتسليم سياراتها الكهربائية في العام الماضي.



وكشفت "تسلا" عن تسليم 112 ألف مركبة كهربائية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، وهو ما تجاوز توقعات أشارت إلى تسليم 106 آلاف وحدة.

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وفي العام الماضي بوجه عام، سلمت "تسلا" 367.5 ألف سيارة كهربائية من موديلاتها المختلفة "موديل إس" و"موديل إكس" و"موديل 3" بزيادة نسبتها عما سلمته عام 2018.



ولا تزال التوقعات بشأن أداء "تسلا" المالي في الآونة الأخيرة تصب في صالح الشركة التي تواصل تطوير أعمالها في الوقت الذي تعلن فيه عن منتجات جديدة مثل شاحنة "سايبر تراك" الكهربائية فضلا عن استعدادها لإطلاق "موديل واي" - النسخة الكهربائية الجديدة في الفترة القادمة.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 2.9% وأغلق عند 443 دولارا، وسجل أعلى سعر اليوم عند 454 دولار وأقل سعر عند 436.9 دولار.