شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 18 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة، وذلك في أعقاب تصاعد المخاوف بشأن الشرق الأوسط.



كانت الولايات المتحدة قد أعلنت شن غارة جوية بطائرة دون طيار استهدفت الجنرال "قاسم سليماني" قائد ما يعرف بفيلق القدس في العراق مما أدى إلى مصرعه.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن تصفية "سليماني" وقعت من أجل وقف حرب واعتداء مشيرا إلى أنه كان السبب وراء الهجوم على السفارة الأمريكية بمتظاهرين في الآونة الأخيرة.

Advertisements



وأضاف "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تتوانى عن حماية مواطنيها وردع أي تهديد ضدهم حول العالم.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% او ما يعادل 9.4 سنت إلى 18.14 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.325 دولار وأقل سعر عند 18.04 دولار.