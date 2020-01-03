شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً بالمخاوف حيال الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية مع إقبال المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة وتجنب العملات وأصول المخاطرة في ظل القلق من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.



يأتي ذلك بعد غارة أمريكية بطائرة دون طيار استهدفت موكب الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق مما أدى إلى مقتله برفقة شخصيات عسكرية أخرى.

Advertisements



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن "سليماني" تسبب في مقتل وإصابة الآلاف مشيرا إلى أن تصفيته كانت لوقف حرب واعتداء لا بدء حرب.



وكشفت بيانات حكومية في المملكة المتحدة اليوم عن تسجيل صافي الإقراض للأفراد 4.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق 5.1 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، بينما سجل المعروض النقدي نموا بنسبة 0.8%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني امام العملة الأمريكية بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3073، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3161 وأقل سعر عند 1.3054.