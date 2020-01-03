شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً 1.5% ويسجل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل المخاوف والتوترات بالشرق الأوسط.



يأتي ذلك بعد غارة جوية شنها الجيش الأمريكي ضد الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق مما أسفر عن مقتله وسط تهديدات إيرانية بالانتقام.

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وأفاد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأن الرئيس "دونالد ترامب" أمر بشن الغارة التي استهدفت "سليماني" وأن واشنطن لن تصمت على تهديد أي مواطن لها.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.5% أو ما يعادل 22.3 دولار إلى 1550.3 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ أوائب سبتمبر/أيلول، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1556.6 دولار وأقل سعر عند 15530.4 دولار.