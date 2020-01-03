شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يظهر قلقاً حيال تأثير الفائدة المنخفضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أن عددا من أعضاء البنك المركزي أبدوا قلقهم بشأن تأثير الفائدة المنخفضة كثيراً على أسواق المال مشيرين إلى أن استمرار العمل بالفائدة المتدنية ربما يجعل من الصعب مواجهة الركود القادم.



وأعرب أعضاء البنك المركزي أيضا عن مخاوفهم بشأن استمرار انخفاض التضخم دون المعدل المستهدف (2%)، لكنهم في نفس الوقت بدوا متفائئلين حيال أداء الاقتصاد.



وأشاد الاحتياطي الاتحادي بهدوء التوترات التجارية بين أمريكا والصين الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي ويعزز قوة سوق العمل.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي خفض العام الماضي معدل الفائدة ثلاث مرات، وأكد بعدها أنه ينوي اتخاذ وقفة واستراحة من تغيير السياسة النقدية لفترة من أجل تقييم الأمور بوجه عام.