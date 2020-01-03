شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول تطبيق لهيكلة تصنيف الشركات بالبورصة..ارتفاع قطاع خدمات النقل بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع بعد إعادة تصنيف شركات البورصة، إذ ارتفعت خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، فقطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، وأخيراً قطاع البنوك بنسبة 0.3%.

فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.9%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، فقطاع العقارات بنسبة 0.7%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%.

وبدأت إدارة البورصة المصرية، تطبيق الهيكلة الجديدة لتصنيف شركات البورصة، بعد عملية إعادة الهيكلة الشاملة التى طالت كل قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات فى القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسى المولد للإيراد أو صافى الإيراد بحسب الأحوال، وذلك فى خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.

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وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعى للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك إحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.

وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر فى التصنيف القطاعى ذاته والذى تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثانى تضمن إعادة تبويب الشركات وفقًا لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسى المولد للإيراد، أو صافى الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.

وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاعا حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذى تنتمى إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسى لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هى بذات القطاع دون تعديل.