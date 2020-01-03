شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر سلبياً وسط مخاوف جيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي عقب الإعلان عن الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة ضد عناصر إيرانية في العراق.



وأعلنت وزارة الدفاع "بنتاجون" عن مقتل الجنرال "قاسم سليماني" قائد ما يعرف بفيلق القدس الإيراني في مطار بغداد بالإضافة إلى مصرع شخصيات أخرى.



وساد القلق في الأسواق عقب الإعلان عن الغارة الجوية خشية تأجج الصراع في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وطهران الأمر الذي يؤثر على حركة التجارة والسلع كالنفط في هذه المنطقة الحيوية.

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يأتي ذلك في ظل الترقب في الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي للوقوف على مناقشاته بشأن السياسة النقدية.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي لكنه ألمح إلى التوقف عن تغييرها لفترة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.