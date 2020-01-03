شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بسلبية ملحوظة بعد الاقتراب من حاجز 64.00 دولار، ليتداول دون مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يشير إلى أن توجه السعر لاختبار مناطق الدعم المحورية 60.90 خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليوم دون 63.00 سيزيد فرص استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، بينما اختراقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 66.60.

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