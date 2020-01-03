شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ بعد الاقتراب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليختبر المقاومة المحورية 1.1180، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن الفرص ستبقى قائمة لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1180 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1280.

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