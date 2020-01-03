شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في الولايات المتحد هذا الأسبوع بسبعة حفارات إلى 670 حفاراً.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار اثنين إلى 123 حفاراً، بينما هبط إجمالي حفارات النفط والغاز معا بتسعة حفارات إلى 796.

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