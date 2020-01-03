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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه رغم هبوط قوي في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عقب الغارة الأمريكية ضد شخصيات إيرانية في العراق، وقلل الخام مكاسبه على الرغم من صدور بيانات كشفت عن اننخفاض حاد في المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الأخير من عام 2019.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة بحوالي 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بحوالي 3.3 مليون برميل.
ومن المنتظر اليوم صدور بيانات شركة "بيكر هيوز" بشأن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.
يُذكر أن النفط تلقى دعما اليوم من مخاوف نقص الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة شن أمريكا غارة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.09 دولار وأقل سعر عند 61.1 دولار.
أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 2.9% إلى 68.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.5 دولار وأقل سعر عند 66.2 دولار.
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