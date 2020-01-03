شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للدولار الكندي أمام العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف مع زيادة القلق في الأسواق العالمية بشأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وأعلنت الولايات المتحدة اليوم أن سلاح الجو شن غارة جوية بطائرة "درون بدون طيار ضد شخصيات إيرانية بارزة في مطار بغداد بالعراق.



وأكدت وزارة الدفاع "بنتاجون" أن الغارة أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" وعددا من الشخصيات المرافقة.

Advertisements



وردت الحكومة الإيرانية بأن ما حدث لن يمر مرور الكرام وأن طهران سوف تنتقم مما فعلته واشنطن، بينما اتخذت الأخيرة تدابير وأجلت موظفي سفارتها في بغداد.



ويخشى محللون في الأسواق من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب شعواء تأتي على الأخضر واليابس الأمر الذي دفع أسواق الأسهم وعملات السلع نحو التراجع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.77، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7719 وأقل سعر عند 0.7685.