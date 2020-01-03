شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزون النفط في أمريكا بحوالي 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكرت إدارة معلومات الطاقة في بيانات الرسمية اليوم أن مخزون النفط في أمريكا هبط بحوالي 11.5 مليون برميل إلى 429.9 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير من عام 2019، في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.3 مليون برميل.
وأشارت البيانات أيضا إلى مخزون البنزين ارتفع بـ3.2 مليون برميل إلى 242.5 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 8.8 مليون برميل إلى 133.7 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف في بيانات أولية غير رسمية أن مخزون النفط في البلاد انخفض بـ7.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
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