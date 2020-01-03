شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات المصرية اليوم غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح صحفي اليوم أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكمة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

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