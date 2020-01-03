تأشيرة سياحية من مطارات السعودية لحاملي التأشيرات الأمريكية والأوروبية والبريطانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو التأشيرة الأوروبية (الشينجن) الدخول إلى السعودية والحصول على تأشيرة الزيارة عن طريق المطارات والمنافذ الأخرى، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوضح مصدر في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن ذلك يأتي إكمالا لأعمال إطلاق التأشيرة السياحية، وفتح المملكة أبوابها للعالم، وانسجاما مع ما تضمنه نظام السياحة ولائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

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وبين أن هناك لجنة قائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب تعمل على تحديد المستهدفات وآلية تطبيق هيكل تأشيرات الزيارة.

وقال المصدر: إن الحاصلين على التأشيرة السياحية أو التجارية إلى هذه الدول أصبح بإمكانهم الدخول إلى المملكة والحصول على التأشيرة السياحية عن طريق التأشيرة عند الوصول فقط، ولا تشملهم التأشيرة الالكترونية.

واشترط المصدر أن يكون الزائر للمملكة قد استخدم تأشيرته في زيارة أمريكا أو بريطانيا أو أي من دول الشنجن، قبل دخوله إلى المملكة. وأضاف أن هذه الخطوة تسير ضمن خطوات عدة اتخذتها المملكة من أجل استقطاب السياح من مختلف دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني عممت على شركات النقل الجوي الوطني بالسماح لحاملي تلك التأشيرات بعد التحقق منها قبل إجراءات إنهاء السفر.