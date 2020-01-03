السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق صندوق الموارد البشرية «هدف» سياسة التحقق من جدية الباحثين عن عمل، بهدف تصنيف الباحثين عن عمل إلى جادين وغير جادين، وذلك لخدمة الجادين من الباحثين عن عمل وزيادة كفاءة تلك الجهود عبر استبعاد غير الجادين منهم.

وبحسب «هدف» تضمنت الضوابط الجديدة حرمان غير الجادين من التوظيف لمدة عام، في حال وصل غير الجاد إلى الحد الأعلى من الإنذارات (ثلاثة إنذارات).

وأكدت الضوابط أنه يتم إلغاء الإنذارات التي حصل عليها الباحث عن عمل تلقائيا في حال تقيده بالالتزامات المطلوبة منه خلال ستة أشهر من تاريخ آخر إنذار حصل عليه شريطة ألا يكون قد وصل إلى الحد الأعلى من الإنذارات.

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وحدد الصندوق الشروط الواجب توافرها لدى الباحثين عن عمل لمعرفة الجاد من غير الجاد، وبالتالي توجيه من يبحث عن عمل بكل جدية إلى القنوات المناسبة لدعم سوق العمل بالشكل المطلوب وتشجيع الشباب والفتيات على الجدية والالتزام.

وأكد أن شروط العرض الوظيفي المقدم يجب ألا يقل الأجر الشهري الذي سيحصل عليه الباحث عن العمل مقابل عمله عن الحد الأدنى الذي يحدده الصندوق، والذي لا يقل في جميع الأحوال عن 3000 ريال شهريا.

سياسة التحقق من جدية الباحثين عن عمل

الهدف:

تصنيف الباحثين عن عمل إلى جادين وغير جادين