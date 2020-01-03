شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 917.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.6%، وجاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 880.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 16.9%، وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 528.8 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.2%، وفى المركز الرابع تأتى الشركة العربية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 344.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 331.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 321.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.2%، العمالقة لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 314.6 مليون جنيه بنسبة 6%، وحل فى المركز الثامن أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 208.7 مليون جنيه بنسبة 4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، الفتح لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 169.9 مليون جنيه، و 167.5 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.3%، 3.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 706.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9% عن الأسبوع الماضى، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 398.7 مليار جنيه إلى 399.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 199.8 مليار جنيه إلى 205.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%.

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وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 598.5 مليار جنيه إلى 604.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، فيما تراجع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13899.54 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 536.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.52% مغلقًا عند مستوى 1399.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.07% مغلقًا عند مستوى 16238.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 482.78 نقطة.