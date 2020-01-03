الاقتصاد

تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلا أدنى مستوى في عشر سنوات، بحسب بيانات معهد إدارة التوريدات.


وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية انخفاضا إلى 47.2 نقطة في الشهر الماضي - أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2009 بينما توقع محللون القراءة 49 نقطة من 48.1 نقطة  خلال نوفمبر/تشرين الثاني.


يأتي ذلك نتيجة تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بقطاع الصناعات التحويلية في أمريكا خلال الشهر الماضي.

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