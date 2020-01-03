شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلا أدنى مستوى في عشر سنوات، بحسب بيانات معهد إدارة التوريدات.



وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية انخفاضا إلى 47.2 نقطة في الشهر الماضي - أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران عام 2009 بينما توقع محللون القراءة 49 نقطة من 48.1 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



يأتي ذلك نتيجة تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بقطاع الصناعات التحويلية في أمريكا خلال الشهر الماضي.