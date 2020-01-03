شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط في بداية الجلسة بعد غارة جوية على العراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم متأثرة بالمخاوف السائدة تجاه الشرق الأوسط بعد غارة جوية أطلقتها الولايات المتحدة على العراق.



وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس "دونالد ترامب" أمر بشن غارة جوية استهدفت القائد الإيراني "قاسم سليماني" في العراق مما أدى إلى مصرعه وعدد من العناصر الأخرى.

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وعلى أثر هذه الغارة الجوية، ساد القلق من تعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي دفع أسعار الخام نحو الصعود.



وفي سياق آخر، تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما دار من مناقشات بين أعضاء البنك المركزي حول السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 28638 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 72 نقطة) إلى 9019 نقطة، فيمتا تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3232 نقطة.