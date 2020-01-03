شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تنخفض رغم تفعيل قرار إندونيسيا بحظر الصادرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم على الرغم من دخول القرار الإندونيسي بحظر صادرات المعدن حيز التنفيذ بداية من العام الجاري.



وكاننت إندونيسيا - التي تعد أكبر منتج للنيكل في العالم - قد كشفت عن عزمها حظر تصدير المعدن في صورته الخام بداية من يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك لدعم تكديس مخزون محلي يخدم الصناعات في البلاد.



ويستخدم النيكل بشكل رئيسي في صناعة الصلب والفولاذ ويدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وغير ذلك من الصناعات الإلكترونية.

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وكان من المفترض بعد تفعيل إندونيسيا لقرارها ارتفاع أسعار النيكل خشية ضعف الإمدادات في الأسواق العالمية منه، لكنه اتجه نحو الانخفاض.



وتلقت أسعار السلع والمعادن الصناعية دعما بوجه عام من التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين - أكبر اقتصادين ومستهلكين للمعادن في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 13842.7 دولار للطن.