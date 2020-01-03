جي بي مورجان يجني أرباحه – تحليل – 03-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سهم جي بي مورجان (JPM) تداولاته اليومية على تراجع، ليحاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقريب أيضاً وبمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً مدعوماً بتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 134.60، ليستهدف مستوى المقاومة 142.41.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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