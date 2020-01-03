جونسون آند جونسون يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 03-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جونسون آند جونسون (JNJ) انخفاضاً في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -1.55 نقطة ليستقر عند سعر 144.58 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 142.23، وعودة استقراره اعلى مستوى 144.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 148.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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