إنتل يقلص بعضاً من خسائره – تحليل – 03-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إنتل (INTC) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند سعر 59.80، ليرتد السهم منه ارتفاعاً ليقلص بعضاً من خسائره، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.90% بما يعادل -0.55 نقطة ليستقر عند سعر 60.23 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم تصريف تشبعه الشرائي بها، ليجني بذلك أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 59.05، ليستهدف مستوى المقاومة 61.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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