الاقتصاد

آي بي إم يهاجم خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 03-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليهاجم بدوره خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -1.37 نقطة ليستقر عند سعر 134.31 دولار، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 135.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 139.00.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

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