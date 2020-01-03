شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 03-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، وذلك في ظل استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم المهم 20.18، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 27.06 إلى 15.91)، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.24 نقطة ليستقر عند سعر 20.79 دولار، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في الوقت الذي يتأثر فيه السه باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 21.48 الذي يمثل نسبة 50% منها، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.18.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد